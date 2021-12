Internationales Britische Zeitung wählt nordkoreanischen Flüchtling Park zum Helden von 2021

Die Sonntagsausgabe der britischen Tageszeitung „The Times“ hat einen nordkoreanischen Flüchtling auf ihre Liste der Helden des Jahres 2021 gesetzt.



Die „Sunday Times“ veröffentlichte die Liste am Sonntag. Ausgewählt wurden laut der Zeitung Personen, die Kinder inspiriert, für eine fairere und sicherere Gesellschaft gekämpft, sich für die Lebensrettung aufgeopfert oder während der Pandemie im Stillen gearbeitet hatten.



Zu den etwa 20 gewählten Personen zählt Jihyun Park. Sie und Timothy Chow hatten sich bei den Kommunalwahlen Großbritanniens im Mai als erste nordkoreanische Flüchtlinge zur Wahl gestellt.



Als Kandidatin der Konservativen Partei in Manchester, einer Hochburg der Arbeiterpartei, verlor Park die Wahl jedoch.



Die Zeitung schrieb, dass Park viele Menschen inspiriert habe. Sie sei nach dem Leben in einem Arbeitslager und zwei misslungenen Fluchtversuchen vor 14 Jahren in Großbritannien eingetroffen. Sie habe als Mutter von drei Kindern anderen nordkoreanischen Flüchtlingen bei der Ansiedlung in Großbritannien geholfen.