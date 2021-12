Südkorea will im April Antrag auf Beitritt zum CPTPP stellen

Photo : YONHAP News

Die Regierung will noch im April nächsten Jahres den Antrag auf Südkoreas Beitritt zum umfassenden und progressiven Abkommen für die transpazifische Partnerschaft (CPTPP), einem multilateralen Freihandelsabkommen, stellen.Das teilte die Regierung bei einer Strategiesitzung zur Außenwirtschaft unter Leitung von Finanzminister Hong Nam-ki mit.Hong sagte zum Auftakt der Sitzung, dass die Regierung die Verfahren für den CPTPP-Beitritt, darunter die Meinungssammlung und gesellschaftliche Diskussionen, zügig durchführen werde.Eine Taskforce der betreffenden Ministerien werde über Auswirkungen des CPTPP-Beitritts auf sensible Bereiche und ergänzende Maßnahmen diskutieren. Das Land werde inoffizielle Kontakte und Besprechungen mit Mitgliedsländern des Abkommens, darunter dem nächstjährigen Vorsitzland Singapur und den Vizevorsitzenden Mexiko und Neuseeland, haben, hieß es.Damit wurde angedeutet, dass Südkorea noch während der Amtszeit der amtierenden Regierung, die im Mai nächsten Jahres abläuft, den CPTPP-Beitritt vollziehen will.