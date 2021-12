Lee Jae-myung und Lee Nak-yon leiten gemeinsam neues Komitee der Regierungspartei

Photo : YONHAP News

Die regierende Minjoo-Partei Koreas hat einen Ausschuss ins Leben gerufen, den ihr Präsidentschaftskandidat Lee Jae-myung und der ehemalige Vorsitzende Lee Nak-yon gemeinsam leiten.Beide Politiker nahmen an der Zeremonie zur Gründung des Komitees für Staatsvisionen und nationale Integration am Montag in der Parteizentrale teil und präsentierten den Hintergrund der Komiteegründung und Pläne.Lee Jae-myung betonte dabei die Notwendigkeit von Innovationen, Zusammenhalt und nationaler Integration für seinen Sieg bei der Präsidentschaftswahl.Unterdessen begann der Präsidentschaftskandidat der Partei Macht des Volks, Yoon Suk Yeol, mit der Umordnung des Wahlkampfkomitees, indem er öffentliche Meinungen über die Entschuldigung seiner Ehefrau für Schummeleien im Lebenslauf verfolgte.Yoon nahm erstmals seit 20 Tagen an einer Sitzung des Wahlkampfkomitees teil. Er betonte, dass eine Notfallsituation vorherrsche, weil die Wahl bevorstehe. Er warnte zugleich davor, dass man ein „dritter Kommentator oder Kritiker“ werde.Yoon stellte als Wahlversprechen eine vollständige Abschaffung der Wertpapiertransaktionssteuer in Aussicht.Die Gerechtigkeitspartei und die Partei des Volks werden am Montagnachmittag einen Sitzstreik im Parlament beginnen. Beide kleine Parteien wollen damit bewirken, dass die Ermittlungen durch Sonderstaatsanwälte zu den Skandalen um die Kandidaten Lee Jae-myung und Yoon Suk Yeol noch binnen Jahresfrist eingeleitet werden.