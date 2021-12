Zahl der Franchisebetriebe 2020 gestiegen – Mitarbeiterzahl und Umsätze gesunken

Die Zahl der Mitarbeiter der Franchisebetriebe und ihre Umsätze sind letztes Jahr gesunken, obwohl die Zahl der Franchisebetriebe selbst gestiegen ist.Als Grund werden die pandemiebedingten Einschränkungen der Öffnungszeiten und die seltener gewordenen privaten Treffen vermutet.Nach Angaben des Statistikamtes gab es im Jahr 2020 insgesamt 236.000 Franchisegeschäfte im Land. Die Zahl stieg gegenüber dem Vorjahr um 9,5 Prozent.Den größten Anteil machten Convenience Shops aus, davon gab es 46.000 Läden. Dahinter folgten koreanische Restaurants und Betriebe für frittiertes Hähnchen.Die Zahl der Mitarbeiter der Franchisebetriebe schrumpfte unterdessen im Vorjahresvergleich um 44.000. Besonders betroffen waren koreanische Restaurants, Pizzerien, Hamburger-Restaurants und Geschäfte, in denen Kaffee und nichtalkoholische Getränke angeboten werden.Das Statistikamt nannte als Grund die zunehmende Zahl der ohne Personal betriebenen Läden und der Lieferdienste durch Outsourcing-Betriebe.Die Mitarbeiterzahl pro Betrieb ist in allen Branchen mit Ausnahme des Schreibwarenhandels gesunken.Die Umsätze schrumpften auch verglichen mit einem Jahr zuvor. Als Folge der verschärften Maßnahmen zur sozialen Distanzierung wegen Covid-19 verbuchten Bierlokale und weitere Kneipen einen starken Umsatzrückgang von über 15 Prozent. Bei koreanischen Restaurants gingen die Umsätze um mehr als fünf Prozent zurück.Der Umsatz pro Betrieb schrumpfte um neun Prozent.Es ist das erste Mal seit der Einführung der entsprechenden Statistiken, dass die Umsätze der Franchisebetriebe und deren Mitarbeiterzahl gleichzeitig gesunken sind.Bei der Zahl der Franchisebetriebe lag die Provinz Gyeonggi an der Spitze, gefolgt von Seoul und der Provinz Süd-Gyeongsang.