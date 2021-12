Anti-Covid-Pille von Pfizer erhält Notfallzulassung in Korea

Photo : YONHAP News

Das oral eingenommene Anti-Covid-Medikament des US-Unternehmens Pfizer hat eine Notfallzulassung in Südkorea erhalten.Das Ministerium für Lebensmittel- und Arzneimittelsicherheit gab am Montag vor der Presse bekannt, dass es für die von Pfizer entwickelte Anti-Covid-Pille Paxlovid eine Notfallzulassung erteile.Minister Kim Gang-lip sagte, man wolle Paxlovid Patienten mit milden Verläufen verabreichen, damit es nicht zu schweren Verläufen komme. Genannt wurden Patienten, die in Behandlungszentren für leicht Erkrankte versorgt werden oder sich zu Hause auskurieren.Nach Angaben des Ministeriums wird das oral eingenomene Anti-Covid-Medikament Hochrisikopatienten mit milden Verläufen, bei denen ein hohes Risiko der Entwicklung zu schweren Verläufen besteht, und Erwachsenen mit mittelschweren Verläufen verabreicht. Auch würden Kinder ab 12 Jahren mit einem Gewicht von über 40 Kilogramm damit behandelt, weil sich der Einsatz für diese Gruppe als möglich erwiesen habe.Zugleich erklärte das Ressort, dass es Informationen über Nebenwirkungen von Paxlovid von Nutzern sammeln und sich für eine stabile Anwendung einsetzen werde.