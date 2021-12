Biden unterzeichnet Gesetz zum Verteidigungshaushalt – Truppenstärke in Korea bleibt unverändert

Photo : YONHAP News

US-Präsident Joe Biden hat das neue Gesetz zum Verteidigungshaushalt unterzeichnet.Darin ist auch die Aufrechterhaltung der Truppenstärke in Korea auf dem gegenwärtigen Niveau vorgeschrieben.Das berichtete die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap am Montag und berief sich auf eine Pressemitteilung des Weißen Hauses.Das Gesetz sieht einen Verteidigungsetat in der Rekordhöhe von 768 Milliarden Dollar für 2022 vor. Verglichen mit diesem Jahr sind es fünf Prozent mehr.Das Gesetz schreibt einen Ausbau der Allianzen in der indopazifischen Region vor, um angesichts eines wachsenden Wettbewerbs den Vorsprung vor China auszubauen.Im Rahmen dieses Ziels solle die Truppenstärke in Südkorea bei ungefähr 28.500 Soldaten aufrechterhalten werden, hieß es weiter.