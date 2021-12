Nordkorea berief laut Berichten Parteikongress ein

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat laut Berichten am Montag einen Parteikongress einberufen.Das Organ der Arbeiterpartei "Rodong Sinmun" berichtete am Dienstag, dass die vierte Plenarsitzung des achten Zentralkomitees der Arbeiterpartei am Vortag einberufen worden sei.Dem Bericht nach habe Machthaber Kim Jong-un die Auftaktsitzung geleitet. Parteifunktionäre und Regierungsbeamte hätten daran teilgenommen.Auf der Plenarsitzung solle die Umsetzung der wichtigsten Partei- und Staatspolitiken für das Jahr 2021 überprüft werden.Auch würden Strategien und Aufgaben beschlossen, um eine neue Phase des sozialistischen Aufbaus einzuleiten, hieß es weiter.