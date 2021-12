Strom- und Gaspreise werden kommendes Jahr schrittweise angehoben

Photo : YONHAP News

Die Strom- und Gaspreise werden im kommenden Jahr schrittweise angehoben.Der Stromversorger KEPCO teilte am Montag mit, dass der Grundpreis nächstes Jahr um 9,8 Won pro Kilowattstunde steigen werde.Die Preiserhöhung soll in zwei Stufen erfolgen. Im April und im Oktober soll demnach eine Anhebung um jeweils 4,9 Won erfolgen. Zudem würden im April die Umweltkosten um 2 Won pro Kilowattstunde steigen.Damit würde Strom im kommenden Jahr um 5,6 Prozent teurer. Ein Vierpersonenhaushalt, der 304 Kilowattstunden Strom im Monat verbraucht, hätte dann 1.950 Won oder 1,64 Dollar mehr auf der Stromrechnung stehen.Auch der Gaspreis wird 2022 schrittweise erhöht. Wie Korea Gas Corporation am Montag bekannt gab, steige der Gaspreis ab Mai um 1,23 Won pro Megajoule. Im Juli werde der Preis um 1,1 Won und im Oktober um weitere 2,3 Won steigen.Ein Haushalt mit einem durchschnittlichen Gasverbrauch von 2.000 Megajoule im Monat muss daher ab Oktober 4.600 Won mehr zahlen.