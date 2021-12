NHK: Verteidigungsminister Südkoreas, der USA und Japans könnten sich im Januar treffen

Photo : YONHAP News

Laut einem japanischen Medienbericht könnte ein trilaterales Verteidigungsministertreffen Südkoreas, der USA und Japans nächsten Monat auf Hawaii stattfinden.NHK berichtete am Dienstag unter Berufung auf einen Vertreter des japanischen Verteidigungsministeriums, dass es Gespräche der drei Länder über ein solches Treffen Mitte Januar auf Hawaii gebe.Daran würden der südkoreanische Verteidigungsminister Suh Wook, US-Verteidigungsminister Lloyd Austin und der japanische Verteidigungsminister Nobuo Kishi teilnehmen.Es wäre das erste Gespräch Südkoreas, der USA und Japans in diesem Format seit über zwei Jahren. Letztmals hatten sich die drei Ressortchefs im November 2019 am Rande eines erweiterten ASEAN-Verteidigungsministertreffens in Bangkok getroffen.