Zahl der Corona-Neuinfektionen fällt erstmals seit vier Wochen in 3.000er-Bereich

Die Zahl der täglichen Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Südkorea ist erstmals seit vier Wochen in den 3.000er-Bereich gesunken.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention am Dienstag wurden bis Mitternacht 3.865 neue Infektionsfälle bestätigt. Damit unterschritt der Tageswert zum ersten Mal seit dem 30. November die 4.000er-Marke.Die Zahl der kritisch Erkrankten stieg währenddessen um 24 auf 1.102. Das entspricht dem bisher zweithöchsten Stand.Innerhalb von 24 Stunden wurden 46 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet.Etwa 29.000 Corona-Patienten halten sich zu Hause auf. Neun Infizierte warten seit mindestens einem Tag auf ein Krankenhausbett.Mit Stand 17 Uhr am Montag sind landesweit 76,7 Prozent der Intensivbetten für Covid-19-Patienten belegt. In den für die Behandlung von Infektionskrankheiten vorgesehenen Krankenhäusern sind 57,7 Prozent der Betten belegt.