Regierung will Klimaneutralität vorantreiben, Status als starke Herstellernation verstärken

Photo : Getty Images Bank

Die Regierung will die Transformation zur Klimaneutralität vorantreiben und Südkoreas Status als global starke Herstellernation verstärken.Zudem will sie durch das Angebots- und Nachfragemanagement bei wichtigen Artikeln eine Stabilisierung der Lieferketten anstreben und durch vielseitige Fördermaßnahmen ein Exportvolumen von 700 Milliarden Dollar verwirklichen.Entsprechende Pläne für die Arbeit im kommenden Jahr präsentierte das Ministerium für Handel, Industrie und Energie am Dienstag.Im Mittelpunkt stehen die Vorantreibung der Transformation zur Klimaneutralität, die Verstärkung des Status als global starke Herstellernation, die Stabilisierung der Lieferketten sowie die Verwirklichung der Wirtschaftssicherheit und der Handel für die Schöpfung des nationalen Reichtums.Für eine große Wende in der Industrie werden die Investitionen in Industrietechnologien für die Klimaneutralität verdoppelt. Durch große vorläufige Machbarkeitsstudien in Bezug auf die wasserstoffbasierte Stahlerzeugung oder die Transformation zu Biorohstoffen wird die Entwicklung von kohlenstoffarmen Schlüsseltechnologien in Schwung gebracht.Für einen besseren Status als starke Herstellernation will das Ministerium kohlenstoffarme und digitale Innovationen vor allem in wichtigen Industrien wie Schiffbau, Stahl, Chemie und Maschinenbau beschleunigen, um zusätzliches Wachstum zu erreichen.