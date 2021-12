Archiv für die beim Sewol-Unglück gestorbenen Oberschüler wird aufgewertet

Photo : YONHAP News

473 Gegenstände im Zusammenhang mit den beim Sewol-Unglück im Jahr 2014 verstorbenen Oberschülern aus Ansan sind zu national designierten Aufzeichnungen bestimmt worden.Ein Institut des Bildungsamts der Provinz Gyeonggi teilte am Dienstag mit, dass das Archiv des 16. April-Klassenzimmers zum Gedenken an die Danwon Oberschule zum national designierten Archiv Nummer 14 bestimmt worden sei.Private Archive, die für eine staatliche dauerhafte Aufbewahrung infrage kommen, werden als solche anerkannt. Die Regierung unterstützt dann die archivarische Behandlung und den Aufbau einer Datenbank.Bei dem Klassenzimmer handelt es sich um eine Nachstellung der Klassenzimmer der zweiten Klasse der Danwon-Oberschule, als sich das Fährunglück 2014 ereignete. Es umfasst 473 Gegenstände, die sich in zehn Klassenzimmern und einem Lehrerzimmer befinden, darunter schwarze Tafeln, Notizen, Tische und Stühle sowie Bilder.Beim Untergang der Fähre Sewol am 16. April 2014 waren über 300 Zweitklässler der Oberschule in Ansan in der Provinz Gyeonggi, die auf einem Schulausflug auf die Insel Jeju waren, an Bord. Viele von ihnen kamen ums Leben.