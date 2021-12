Südkorea führt nächste Woche Gültigkeitsdauer von Impfpass ein

Photo : YONHAP News

Der Impfpass, der für den Zutritt zu Einrichtungen wie Restaurants und Cafés benötigt wird, wird ab nächster Woche mit einer Gültigkeitsdauer versehen.180 Tage nach der zweiten Impfung verliert der Impfpass seine Gültigkeit.Für eine einfache Feststellung der Gültigkeit ertönt im Falle eines gültigen Impfpasses die Ansage, dass die Person vollständig geimpft sei. Im Falle eines ungültigen Impfpasses wird ein Klingelton zu hören sein.Lee Sang-won von der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention bat die Verwalter solcher Einrichtungen darum, festzustellen, ob es sich bei Ungeimpften um eine Ausnahme handele. Wer keinen Impfpass besitze, sollte darauf aufmerksam gemacht werden, dass er die Einrichtung nicht betreten dürfe.Die Seuchenkontrollbehörde teilte mit, die kommende Woche als Übergangsfrist vorzusehen, um Unannehmlichkeiten zu vermeiden.Wer nach Ablauf der Gültigkeitsfrist des Impfpasses seine dritte Impfung bekommt, hat auch am selben Tag wieder einen gültigen Impfpass.Die Regierung ruft die Öffentlichkeit zu einer dritten Impfung auf und verweist dabei auf ein Studienergebnis in Großbritannien, dass dritte Impfungen gegen die Omikron-Variante wirksam seien.Die Regierung will die Quote der dreifach Geimpften bei den Senioren, die derzeit bei etwa 70 Prozent liegt, bis Jahresende weiter steigern.Gesundheitsminister Kwon Deok-cheol sagte, der Anteil der Menschen ab 60 Jahre an den Corona-Infektionen sei von 35 Prozent in der ersten Dezemberwoche mittlerweile auf 25 Prozent gesunken. Der Anteil der über 80-Jährigen an den kritisch Erkrankten sei von 21 Prozent auf 14 Prozent gefallen.Über die umstrittene Einführung eines Impfpasses auch für Jugendliche wird voraussichtlich erst im neuen Jahr entschieden. Das Bildungsministerium teilte mit, dass die Beratungen mit den betreffenden Organisationen und Ministerien noch andauerten. Der Zeitpunkt der Bekanntmachung sei noch nicht festgelegt worden.Bei den Jugendlichen im Alter von 12 bis 17 Jahren erreicht die Quote der Erstgeimpften etwa 70 Prozent, die der zweifach Geimpften 47 Prozent.