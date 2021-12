Gewerkschaftlich organisierte Zusteller von CJ Logistics starten unbefristeten Streik

Photo : YONHAP News

Gewerkschaftlich organisierte Paketzusteller von CJ Logistics Corporation sind am Dienstag in einen unbefristeten Generalstreik getreten.Von etwa 2.500 Gewerkschaftsmitgliedern beteiligen sich 1.700, die das Streikrecht haben, an der Arbeitsniederlegung.Die Gewerkschaft der Paketzusteller behauptet, dass CJ Logistics die Erhöhung der Zustellgebühren, die für einen sozialen Konsens zur Verhinderung des Todes durch Überarbeiten bei Zustellern vereinbart worden sei, als zusätzlichen Profit einbehalte. Sie fordert eine gerechte Verteilung der Gebühren.CJ Logistics, Marktführer im Zustellgeschäft, äußerte tiefstes Bedauern über die „einseitige Behauptung“, die auf Zahlen und Daten beruhe, für die es keine Grundlage gebe.Beobachter halten es für unwahrscheinlich, dass der Streik zu einer größeren Störung der Logistik im Land führen werde, weil sich lediglich 8,5 Prozent aller Zusteller von CJ Logistics an dem Streik beteiligen.