„Dollargut Traumkaufhaus” dieses Jahr beliebtests Buch in öffentlichen Biobliotheken

Photo : YONHAP News

„Dollargut Traumkaufhaus“, ein Fantasyroman der Schriftstellerin Lee Mi-ye, ist dieses Jahr in den öffentlichen Bibliotheken in Südkorea das am häufigsten ausgeliehene Buch gewesen.Das gab die Nationalbibliothek Koreas anhand einer Analyse der Verleihdaten bei 1.320 öffentlichen Bibliotheken im Land bekannt.Unter den nichtliterarischen Büchern lag „Wie soll ich es sagen“ der Psychiaterin Doktor Oh Eun-young an der Spitze.Laut der Nationalbibliothek werden in der koreanischen Literatur immer mehr Werke von weiblichen Schriftstellern gelesen. Unter den 50 am häufigsten ausgeliehenen Werken der koreanischen Literatur in diesem Jahr stammen 43 Bücher von Schriftstellerinnen.