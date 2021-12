Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Börse ist am Dienstag um 0,69 Prozent vorgerückt.Der Leitindex Kospi beendete den Handel bei einem Stand von 3.020,24 Zählern.Der Kospi hatte am Morgen etwas zulegen können, nachdem es an der US-Börse am Montag zu einer "Santa Claus Rally" gekommen war.Zwischenzeitlich hätten Gewinnmitnahmen den Index etwas belastet, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.