Unternehmensstimmung verbessert sich leicht

Photo : YONHAP News

Die Unternehmensstimmung in Südkorea hat sich dank des fortgesetzten Exportaufschwungs im verarbeitenden Gewerbe leicht verbessert.Nach Angaben der Zentralbank Bank of Korea liegt der Geschäftsklimaindex BSI für die aktuelle Geschäftslage in der gesamten Industrie im Dezember bei 87. Der Wert kletterte verglichen mit November um einen Punkt.Ein Wert unter 100 besagt, dass die Mehrheit der Unternehmen für die aktuelle Geschäftslage pessimistisch gestimmt ist.Der Geschäftsklimaindex für die aktuelle Lage war von 88 im Juni auf 84 im September gefallen, ehe der Wert im Oktober auf 86 stieg.