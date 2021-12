Ministerpräsident: Entwicklung von Test zur Erkennung von Omikron-Variante abgeschlossen

Photo : YONHAP News

Südkorea hat einen Test entwickelt, mit dem sich auch die Omikron-Variante des Coronavirus schnell nachweisen lässt.Das teilte Ministerpräsident Kim Boo-kyum am Mittwoch auf einer Regierungssitzung in Seoul mit.Der neue PCR-Test komme ab Donnerstag zur Anwendung. Bei den Maßnahmen zur Eindämmung der Omikron-Variante werde aber weiterhin vor allem auf Impfungen und Abstandsregeln gesetzt.Dank der aktiven Mitwirkung der Bevölkerung hinsichtlich strengeren Abstandsregeln würden die Infektionszahlen nach achtwöchigem Anstieg nun sinken. Die Reproduktionsrate sei unter 1 gefallen.Dank der verbesserten Lage müssten Covid-19-Patienten nicht länger als einen Tag auf ein freies Krankenhausbett warten.Es sei aber noch zu früh, um entspannt zu sein. Die Belegungsquote der Intensivbetten in der Hauptstadtregion sei weiterhin hoch. Auch betrage die Zahl der kritisch Erkrankten weiterhin über 1.000.Die Regierung werde über die ab der kommenden Woche geltenden Corona-Maßnahmen nach gründlichem Abwägen entscheiden, sagte der Premier weiter.