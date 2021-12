Kim Jong-un präsentiert in Parteisitzung Strategien für ländliche Entwicklung

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat Strategien für die Erreichung des Ziels der Entwicklung des ländlichen Raums präsentiert.Das berichtete die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA in Bezug auf die vierte Plenarsitzung des achten Zentralkomitees der Arbeiterpartei, die am Montag eröffnet worden war.Während des Treffens am Dienstag legte Kim laut KCNA mittel- und langfristige Entwicklungsstrategien, Hauptaufgaben sowie konkrete Umsetzungsmethoden vor, um das große Ziel der ländlichen Entwicklung im Einklang mit den realistischen Bedingungen und Erfordernissen der Zeit zu erreichen. Er habe revolutionäre wichtige Maßnahmen getroffen.Nach weiteren Angaben wurde am ersten Tag die Umsetzung der wichtigen Partei- und Staatspolitiken im Jahr 2021 ausgewertet und über Aufgaben und Pläne im neuen Jahr diskutiert.