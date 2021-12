Hochpathogene Vogelgrippe auf Entenfarm in Buan bestätigt

Photo : YONHAP News

Ein weiterer Fall der hochpathogenen Vogelgrippe ist in Buan in der Provinz Nord-Jeolla bestätigt worden.Die für das Vorgehen gegen die Vogelgrippe zuständige Zentrale teilte am Dienstag mit, dass die hochpathogene Aviäre Influenza vom Typ H5N1 auf einem Hof mit etwa 10.000 Enten nachgewiesen worden sei.Das ist der neunte bestätigte Fall der Geflügelpest in einem Entenzuchtbetrieb in diesem Winter.Die Zentrale erläuterte, dass sie unter Berücksichtigung der jüngsten Situation den Alarmzustand wegen der hochpathogenen Aviären Influenza ab Montag um vier Wochen verlängert habe.Die Provinzverwaltung von Nord-Jeolla ordnete einen 36-stündigen Stillstand bis 12 Uhr am Mittwoch an. Davon sind Entenfarmen sowie Anlagen und Fahrzeuge für die Viehzucht betroffen, darunter auch Futterfabriken und Schlachthöfe.