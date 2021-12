Samsung Electronics fährt angesichts Corona-Lockdown Halbleiteranlagen in Xi´an zurück

Photo : KBS News

Samsung Electronics hat angesichts des wegen der Ausbreitung von Covid-19 verhängten Lockdowns im chinesischen Xi´an seine dortigen Halbleiterproduktionsanlagen zurückgefahren.Das gab das Unternehmen am Mittwoch bekannt.Die 2014 in Betrieb genommene Fabrik für NAND-Flash-Speicher in Xi´an ist Samsungs einzige Speicherfabrik im Ausland. Einschließlich der letztes Jahr eröffneten zweiten Fabrik produziert der koreanische Halbleiterhersteller dort etwa 40 Prozent seiner NAND-Flash-Chips.Samsungs Vertreter begründete den Schritt mit Schwierigkeiten von Mitarbeitern auf dem Weg zur Arbeit und nach Hause sowie Logistikproblemen infolge des Lockdowns. Erst nach der Aufhebung des Lockdowns wäre ein Normalbetrieb möglich.