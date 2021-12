Außenminister: Südkorea und USA quasi einig über Wortlaut von Kriegsende-Erklärung

Photo : YONHAP News

Südkorea und die USA haben sich laut dem südkoreanischen Außenminister de facto auf den Wortlaut einer Erklärung für ein formelles Ende des Koreakriegs geeinigt.Entsprechendes sagte Außenminister Chung Eui-yong am Mittwoch bei einem Gespräch mit der Presse.Zwischen Südkorea und den USA bestehe bereits ein Konsens über die Wichtigkeit der Kriegsende-Erklärung, betonte er.Er und US-Außenminister Antony Blinken hätten dies erneut bekräftigt, als sie sich am Rande des Außen- und Entwicklungsministertreffens der G7 am 11. und 12. Dezember im britischen Liverpool getroffen hätten, hieß es.Es war bereits bekannt, dass die Diskussionen zwischen Südkorea und den USA über den Wortlaut der Kriegsende-Erklärung weit vorangeschritten waren. Mit einer solchen Erklärung soll Nordkorea an den Verhandlungstisch zurückgeholt werden. Es ist jedoch das erste Mal, dass ein hochrangiger Diplomat Südkoreas mitteilte, dass die Konsultationen faktisch abgeschlossen seien.