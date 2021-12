Südkorea verbucht im Oktober bisher zweitstärksten natürlichen Bevölkerungsrückgang

Photo : YONHAP News

In Südkorea ist im Oktober der bisher zweitstärkste natürliche Bevölkerungsrückgang verbucht worden.Die Zahl der Neugeborenen sank den 71. Monat in Folge, während bei der Zahl der Todesfälle die kräftigste Zunahme in einem Oktober seit elf Jahren verbucht wurde.Nach Angaben des Statistikamtes wurden im Oktober 20.736 Kinder geboren, 5,2 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.Die Zahl der Geburten ist damit seit Dezember 2015 den 71. Monat in Folge gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen.Von Januar bis Oktober wurden insgesamt 224.216 Kinder geboren. Die Zahl sank im Vorjahresvergleich um 3,6 Prozent. Es wird erwartet, dass nach dem vergangenen Jahr auch dieses Jahr die Zahl der Geburten die 300.000er-Marke unterschreiten wird.Die Zahl der Todesfälle im Oktober stieg im Vorjahresvergleich um 4,9 Prozent auf 27.783.Damit wurde seit November 2019 den 24. Monat in Folge ein natürlicher Bevölkerungsrückgang verzeichnet.