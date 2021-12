Rekordrückgang bei Zahl der Scheidungen inmitten der Pandemie

Photo : YONHAP News

Inmitten der sinkenden Tendenz bei den Ehescheidungen seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie ist im Oktober ein Rekordrückgang verzeichnet worden.Nach Angaben des Statistikamtes gab es im Oktober etwa 7.700 Scheidungen. Die Zahl ist verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um über 17 Prozent geschrumpft. Das entspricht dem bisher kräftigsten Rückgang in einem Oktober.Zudem ging es bei der Zahl der Scheidungen seit April den siebten Monat in Folge abwärts. Die Zahl von Januar bis Oktober sank gegenüber dem Vorjahr um fast fünf Prozent.Die Behörde vermutete als Grund die seit 2012 rückläufige Zahl der Eheschließungen. Jedoch hieß es zugleich, dass dies einen stärkeren Rückgang als im Durchschnittsjahr darstelle, sollte berücksichtigt werden, dass es keine anderen Einflussfaktoren gegeben habe.Die Zahl der Geburten ging gegenüber dem Vorjahr um über fünf Prozent auf etwa 20.700 zurück. Damit wurde den 71. Monat in Folge ein Rückgang verbucht.Von Januar bis Oktober wurden ungefähr 224.000 Kinder geboren. Es wird erwartet, dass nach dem vergangenen Jahr auch dieses Jahr die Zahl der Geburten die 300.000er-Marke unterschreiten wird.Demgegenüber stieg die Zahl der Todesfälle im Oktober im Vorjahresvergleich um fast fünf Prozent auf etwa 27.000. Das entspricht dem kräftigsten Anstieg in einem Oktober seit elf Jahren.Das Statistikamt ging davon aus, dass mit der Zunahme der Bevölkerung über 65 Jahre auch die Zahl der Sterbefälle ansteigt.Demnach wurde bei der natürlichen Bevölkerungsentwicklung, der Differenz zwischen Lebendgeburten und Sterbefällen, ein Rückgang von etwa 7.000 im Oktober verzeichnet. Südkorea verbuchte damit seit November 2019 stets einen natürlichen Bevölkerungsrückgang, wobei die Abnahme im Oktober am bisher zweitstärksten ist.Im Oktober schrumpfte auch die Zahl der Eheschließungen, und zwar um 7,7 Prozent im Vorjahresvergleich auf lediglich etwa 15.000.