Außenminister: Erwartungen an Verbesserung innerkoreanischer Beziehungen anlässlich Olympia kaum zu erfüllen

Photo : YONHAP News

Die Erwartungen an eine Verbesserung der innerkoreanischen Beziehungen anlässlich der Olympischen Winterspiele in Peking lassen sich nach Einschätzung des südkoreanischen Außenministers kaum erfüllen.Entsprechendes sagte Chung Eui-yong heute in einem Pressegespräch in Bezug auf eine Frage, ob ein innerkoreanischer Gipfel oder ein Gipfel zwischen beiden Koreas und China anlässlich der Olympischen Spiele zustande kommen könnte.Der Minister betonte zugleich, die Regierung werde die Hoffnung nicht aufgeben und bei jeder Gelegenheit bestmögliche Bemühungen unternehmen, um die innerkoreanischen Beziehungen zu verbessern und den Friedensprozess auf der koreanischen Halbinsel bald wieder aufzunehmen.Chung bekräftigte zugleich die Position, dass Seoul derzeit keinen diplomatischen Boykott der Olympischen Spiele in Peking überprüfe. Die Beantwortung der Frage, ob China Präsident Moon Jae-in zu den Spielen eingeladen habe, lehnte er ab.Er sagte nur, die Regierung werde verschiedene Situationen überprüfen und entscheiden, auf welche Weise eine Teilnahme erfolgen werde.