Politik Drei plattformbasierte Fahrdienstbetreiber erhalten Regierungsgenehmigung

Die Regierung hat drei Unternehmen die Genehmigung für plattformbasierte Beförderungsdienste erteilt.



Das Ministerium für Land, Infrastruktur und Verkehr teilte mit, dass der zuständige Beratungsausschuss die Genehmigung plattformbasierter Transportdienste von CO: ACTUS, LANE4 Company und PAPA Mobility beschlossen habe.



Das stellt die erste Genehmigung für plattformbasierte Transportdienstleister seit der Revision des Gesetzes zum Personenbeförderungsdienst im April letzten Jahres dar. Die Revision ist dafür gedacht, Innovationen beim Beförderungsdienst zu fördern und verschiedenen Plattformunternehmern einen stabilen Zugang zum Beförderungsmarkt zu ermöglichen.



Bei plattformbasierten Beförderungsdiensten werden Fahrzeuge lediglich über Plattformen gerufen und gebucht, während flexible Regulierungen in Bezug auf Geschäftszonen und Gebühren gelten. Für eine Koexistenz mit vorhandenen Beförderungsdiensten müssen plattformbasierte Transportdienstleister Beiträge zahlen.



Die drei Unternehmen werden zunächst in der Hauptstadtregionen ihre Dienste anbieten.