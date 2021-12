Militär hielt letzte Woche Übung zur Verteidigung von Dokdo ab

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Militär hat letzte Woche zum zweiten Mal in diesem Jahr ihre regelmäßige Übung zur Verteidigung von Dokdo abgehalten.Ein Militärvertreter sagte am Mittwoch, dass die Übung in der vergangenen Woche in der Umgebung der Felseninseln im Ostmeer unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden habe. Schiffe der Marine und Küstenwache sowie Flugzeuge der Luftwaffe seien eingesetzt worden.Unter Berücksichtigung der Corona-Lage hätten Übungen auf See und kontaktfreie Übungen im Mittelpunkt gestanden. Keine Landungsübung sei abgehalten worden, hieß es.Die Streitkräfte und die Küstenwache halten seit 1986 Übungen zur Verteidigung von Dokdo ab. Die Übungen finden zweimal im Jahr, jeweils im ersten und zweiten Halbjahr, statt. Dieses Jahr war zuvor am 15. Juni die Übung durchgeführt worden.Laut einem Bericht des japanischen Senders NHK protestierte die japanische Regierung am Mittwoch gegen die Übung. Japan erhebt kontinuierlich Gebietsanspruch auf Dokdo.