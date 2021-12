Letzte Mittwochsdemonstration für Lösung der Trostfrauenfrage in diesem Jahr

Photo : YONHAP News

Die letzte Mittwochsdemonstration für die Lösung der Frage der von Japan verantworteten Sexsklaverei im Zweiten Weltkrieg in diesem Jahr hat am gestrigen Mittwoch stattgefunden.Bei der 1524. Mittwochsdemonstration in der Nähe des früheren Sitzes der japanischen Botschaft in Seoul wurde der Opfer der Sexsklaverei, die dieses Jahr verstorben sind, gedacht.Der Koreanische Rat für Gerechtigkeit und Erinnerung in Fragen der militärischen Sexsklaverei durch Japan, der Veranstalter der Kundgebung, teilte mit, dass dieses Jahr drei koreanische Opfer verstorben seien. Auch in China und auf den Philippinen seien Opfer gestorben.Nach dem Verlesen eines Nachrufs wurden eine Schweigeminute für die Verstorbenen eingelegt und Blumen niedergelegt.Der Rat kritisierte die Einigung zwischen Südkorea und Japan über die Trostfrauenfrage, deren Abschluss sich am Dienstag zum sechsten Mal jährte. Dies stelle eine diplomatische Einigung dar, die unter Ausschluss der Opfer zustande gebracht worden sei. Die Opfer seien dadurch beleidigt worden und hätten sekundären Schaden erlitten, hieß es.Die Mittwochsdemonstration feiere nächstes Jahr ihr 30. Jubiläum, sagte die Organisation weiter. Sie forderte die japanische Regierung auf, sich bei den Opfern der sexuellen Versklavung zu entschuldigen und die Aufklärung der Wahrheit zu versprechen.Mit dem Tod von drei weiteren Opfern in diesem Jahr sind von den bei der südkoreanischen Regierung registrierten ehemaligen sogenannten Trostfrauen nur noch 13 am Leben.