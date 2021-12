Produktion steigt im November um 3,2 Prozent

Photo : YONHAP News

Die Produktion in der gesamten Industrie in Südkorea ist letzten Monat dank des Wachstums sowohl im verarbeitenden Gewerbe als auch im Dienstleistungssektor deutlich gestiegen.Nach Angaben des Statistikamtes am Donnerstag erreichte der Index der gesamten Industrieproduktion im November einen Wert von 114,4. Das seien 3,2 Prozent höher als einen Monat zuvor.Damit wurde der kräftigste Zuwachs seit Juni letzten Jahres verzeichnet. Damals hatte die Produktion um 3,9 Prozent zugelegt.Die gesamte Industrieproduktion war im Juli und August zurückgegangen, ehe sie sich im September um 1,1 Prozent verbesserte. Nach einem Rückgang von 1,9 Prozent im Oktober konnte im November wieder ein Anstieg verbucht werden.Die Produktion im Bergbau und im verarbeitenden Gewerbe stieg um 5,1 Prozent. Allein im verarbeitenden Gewerbe wurde ein Wachstum von 5,3 Prozent erzielt. Dazu trugen vor allem die Autobranche mit 11,3 Prozent Zuwachs und die Halbleiterbranche mit 4,5 Prozent bei.Im Dienstleistungssektor wurde ein Produktionswachstum von zwei Prozent erzielt.