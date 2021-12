Covid-19: 1.145 kritisch Erkrankte – 5.037 Neuinfektionen

Photo : YONHAP News

Die Zahl der kritisch kranken Corona-Patienten in Südkorea liegt weiterhin über der 1.000er-Marke.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention am Donnerstag befinden sich mit Stand 0 Uhr 1.145 Patienten im kritischen Zustand.Die Zahl sank zwar verglichen mit dem Vortag um sechs, übertraf jedoch den zehnten Tag in Folge die 1.000er-Schwelle.Die Zahl der Omikron-Fälle stieg um 67 auf 625.Etwa 27.000 Covid-19-Patienten kurieren sich zu Hause aus. Es gibt derzeit keinen Patienten, der auf ein Krankenhausbett wartet.Etwa 67 Prozent der Intensivbetten für Corona-Patienten im Land sind belegt. In den für die Behandlung von Infektionskrankheiten vorgesehenen Krankenhäusern sind 52 Prozent der Betten belegt.