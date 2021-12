Nordkorea berät in Parteisitzung über Haushaltsplan für 2022

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat in einer Plenarsitzung der herrschenden Arbeiterpartei die Beratung über den Haushaltsplan für das kommende Jahr aufgenommen.Das berichteten nordkoreanische Medien wie die Nachrichtenagentur KCNA am Donnerstag.Am Mittwoch, dem dritten Tag der vierten Plenarsitzung des achten Zentralkomitees der Arbeiterpartei, sei eine Beratungsgruppe zum Staatsbudget organisiert worden, um die Umsetzung des Staatshaushalts für 2021 und den Haushaltsplan für 2022 zu erörtern. Die Gruppe arbeite an einem entsprechenden Dokumentenentwurf, hieß es.In Unterausschüssen seien unter Leitung von Mitgliedern des Politbüros des Zentralkomitees Diskussionen über den Entwurf im Gange, der dem Plenum eingereicht werde, hieß es weiter.Nach weiteren Angaben wurden in der Plenarsitzung auch Diskussionen über die zuvor von Machthaber Kim Jong-un präsentierte Richtung der Arbeit der Partei und des Staats im Jahr 2022 und die dringenden Aufgaben für die Lösung der Probleme in den ländlichen Gebieten geführt.