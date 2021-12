Südkorea will mehr Krankenhausbetten für Covid-19-Patienten bereitstellen

Photo : KBS News

Südkorea will bis Januar etwa 6.900 weitere Krankenhausbetten für die Behandlung von Covid-19-Patienten bereitstellen.Die Regierung teilte in Bezug auf die Corona-Eindämmung im kommenden Jahr mit, dass sie sich insgesamt 24.000 Krankenhausbetten sichern wolle, damit auch 10.000 tägliche Neuinfektionen zu verkraften seien.Vizegesundheitsminister Ryu Geun-hyuk kündigte an, in Krankenhäusern auf höherem Niveau mehr Betten für schwerkranke und quasi-schwerkranke Patienten zu schaffen und alle verfügbaren Betten zu mobilisieren.Es wurde zugleich beschlossen, dass Covid-19-Patienten grundsätzlich zu Hause versorgt werden. Hierfür werden 300 Arztpraxen die Patientenverwaltung übernehmen.Damit zu Hause befindliche Patienten nötigenfalls vom Arzt behandelt werden können, werden landesweit an 70 Orten ambulante Behandlungszentren eingerichtet.Wer sich zu Hause auskuriert, erhält Zuschüsse für den Lebensunterhalt. Im Falle eines vollständig Geimpften werden 200.000 bis 480.000 Won pro Haushalt mehr gezahlt.Die Regierung will sich für die Impfkampagne im kommenden Jahr mindestens 90 Millionen Dosen sichern. Für unerwünschte Wirkungen und Todesfälle nach einer Impfung werden Abfindungen gezahlt.Für eine stufenweise Rückkehr zur Normalität wird das System zur sozialen Distanzierung umgeordnet. Ob die bis 2. Januar geltenden gegenwärtigen Corona-Maßnahmen verlängert werden, wird am Freitag bekannt gemacht.