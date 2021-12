Regierung will dritte Corona-Impfung beschleunigen

Photo : YONHAP News

Die Regierung will dafür sorgen, dass die meisten Bürger noch binnen des Auftaktquartals nächsten Jahres ihre dritte Impfung gegen das Coronavirus erhalten werden.Diese Absicht teilte die Behörde für Krankheitskontrolle und –prävention (KDCA) am Donnerstag vor der Presse mit.Um die Ausbreitung von Covid-19, einschließlich der Omikron-Variante, zu bremsen und der Entwicklung zu schweren Verläufen vorzubeugen, wolle man dritte Impfungen für Bürger über 18 Jahre zügig vorantreiben, hieß es.Hierfür hatte die KDCA den Abstand zwischen zweiter und dritter Impfung von vier bis fünf Monaten auf drei Monate verkürzt.Für ältere Menschen ab 60 Jahre werden angesichts des hohen Risikos einer schweren Erkrankung und des Todes Bequemlichkeiten in Bezug auf die Buchung eines Impftermins und die Fahrt dorthin angeboten. Für zügige Impfungen in Pflegeeinrichtungen und -krankenhäusern werden dort Abeitskräfte der öffentlichen Hand wie Militärärzte zur Verfügung gestellt.