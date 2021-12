Südkorea baut fünftes U-Boot der 3.000-Tonnen-Klasse

Photo : YONHAP News

In Südkorea wird das fünfte U-Boot der 3.000-Tonnen-Klasse mit einheimischer Technologie gebaut.Die Behörde für Wehrbeschaffung veranstaltete am Donnerstag auf der Werft von Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) in Geoje eine Feier zum Baubeginn der zweiten Einheit des Batch-II der Jang Bogo-III-Klasse.U-Boote des Batch-II sind mit Diesel angetriebene U-Boote der 3.600-Tonnen-Klasse, sie sind 89 Meter lang und 9,6 Meter breit. Das U-Boot dieses Batch ist schwerer und etwa 5,5 Meter länger als das U-Boot Dosan Ahn Chang-ho, die im August der Marine übergebene erste Einheit des Batch-I.Das neue U-Boot wird zudem als weltweit zweites U-Boot der 3.000-Tonnen-Klasse mit Lithiumbatterien ausgestattet, was für eine bessere Einsatzfähigkeit unter Wasser sorgen wird.Der Bau des neuen U-Boots soll bis 2026 abgeschlossen werden. Nach Probefahrten soll es im Jahr 2028 der Marine übergeben werden.