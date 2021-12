Ex-Präsidentin Park wird heute Mitternacht freigelassen

Photo : YONHAP News

Die wegen Korruption und Machtmissbrauch zu 22 Jahren Haft verurteilte ehemalige Präsidentin Park Geun-hye wird heute Mitternacht aus der Haft entlassen.Das erfolgt aufgrund einer Sonderbegnadigung für sie.Dem Justizministerium zufolge wird Parks Freilassung ungefähr um 0 Uhr am Freitag erfolgen, wenn die Begnadigung wirksam wird, und zwar im Samsung Medical Center in Seoul, wo sie derzeit stationär behandelt wird.Die zuständige Behörde wird kurz davor Park die Benadigungsurkunde aushändigen. Sobald etwa fünf im Krankenzimmer eingesetzte Aufseher abziehen, geht das Begnadigungsverfahren zu Ende.Park wird zwar begnadigt und rehabilitiert, kann jedoch nicht in den Genuss der gesetzlich für ehemalige Präsidenten vorgesehenen Behandlung kommen. Ihr wird lediglich eine Unterstützung für die Bewachung angeboten.Park wurde am 31. März 2017 inhaftiert und wird nach 1.736 Tagen im Gefängnis freigelassen. Ihr wird damit der Rest der Haftstrafe von 17 Jahren und drei Monaten erlassen. Sie wird auch vom noch nicht gezahlten Strafgeld in Höhe von 15 Milliarden Won (12,6 Millionen Dollar) befreit. Eine zusätzliche Zahlung in Höhe von 3,5 Milliarden Won (2,9 Millionen Dollar) wurde bereits getätigt.