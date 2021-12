OECD-Generalsekretär würdigt Bedeutung der koreanischen Welle

Photo : YONHAP News

Der Generalsekretär der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), Mathias Cormann, hat die Bedeutung der koreanischen Welle, Hallyu, gewürdigt.Es bestehe kein Zweifel, dass Hallyu Korea auf die globale Bühne katapultiert habe, sagte Cormann in einem Interview mit KOREA.net, einem mehrsprachigen Portal der südkoreanischen Reigerung, am 17. Dezember.Das Phänomen habe sich auch auf die koreanische Wirtschaft positiv ausgewirkt, sagte Cormann laut dem Koreanischen Kultur- und Informationsdienst des Kulturministeriums.Die koreanische Welle, unterstützt von Digitalisierung und Globalisierung, habe das Image und den Ruf Koreas als schönes Land verbessert und die Exporte verbundener Branchen wie Tourismus-, Mode- und Kosmetikindustrien angekurbelt, sagte er.Cormann wies darauf hin, dass sich die Zahl der Touristen, die Südkorea besuchten, in den 2010er Jahren verdoppelt und 2019 18 Millionen erreicht habe.Man müsse aufpassen, um den wirtschaftlichen Wert der koreanschen Welle nicht zu überschätzen. Aber sie bringe der gesamten Wirtschaft beträchtlichen Nutzen, betonte er.