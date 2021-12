Kospi schließt mit leichtem Rückgang

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Börse hat am letzten Handelstag des Jahres mit einem leichten Rückgang geschlossen.Der Leitindex Kospi ging um 0,52 Prozent weniger als am Vortag auf 2.977,65 Zähler zurück. Im Vergleich zum Ende des letzten Jahres verzeichnete der Index einen Zuwachs von 3,65 Prozent, als er bei 2.873,47 lag. Am 6. Juli diesen Jahres stieg der Kospi auf 3.305,21 Punkte und erreichte den bisher höchsten Stand.Der Technologieindex Kosdaq stieg um 0,58 Prozent mehr als am Vortag auf 1.033,98 Zähler und schloss ebenfalls den diesjährigen Handel ab.Die südkoreanische Börse wird am 3. Januar um zehn Uhr wieder eröffnet.