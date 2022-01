Inflationsrate in Südkorea erreicht dieses Jahr 2,5 Prozent – Zehn-Jahres-Hoch

Photo : YONHAP News

Die Verbraucherpreise in Südkorea sind dieses Jahr so kräftig gestiegen wie seit zehn Jahren nicht mehr.Nach Angaben des Statistikamtes am Freitag erreichte der Verbraucherpreisindex im laufenden Jahr einen Wert von 102,50. Der Wert kletterte im Vorjahresvergleich um 2,5 Prozent. Damit wurde die höchste Inflationsrate seit 2011 verzeichnet, als die Teuerungsrate vier Prozent erreicht hatte.Der Verbraucherpreisindex für lebensnotwendige Güter stieg dieses Jahr verglichen mit dem Vorjahr um 3,2 Prozent, was der höchsten Teuerungsrate seit 2011 entspricht. Der Index wird anhand von Artikeln, die häufig gekauft werden und einen großen Anteil an den Ausgaben haben, ermittelt.Die Behörde führt die Inflationsrate von weit über zwei Prozent darauf zurück, dass sich Industriegüter wie Ölprodukte und verarbeitete Lebensmittel, persönliche Dienstleistungen sowie Agrar-, Viehzucht- und Fischereiprodukte verteuerten.