Glockengeläut am Bosingak-Pavillon zum Jahreswechsel findet online statt

Photo : YONHAP News

Die traditionelle Glockenläutzeremonie zu Neujahr am Glockenpavillon Bosingak in Seoul findet auch dieses Jahr online ohne Zuschauer statt.Die Feier wird heute ab 23.30 Uhr in den terrestrischen Sendern und im YouTube-Kanal der Stadtverwaltung übertragen.Vor Ort werden lediglich 14 Personen sein, darunter verdiente Bürgerinnen und Bürger wie die Bogenschützin An San, die bei den Olympischen Spielen in Tokio drei Goldmedaillen gewann.Die Stadtverwaltung teilte mit, dass die Betriebszeiten der U-Bahn in der Nacht nicht verlängert würden, weil die Zeremonie online abgehalten werde.