Putin hofft in Botschaft an Moon auf bessere Beziehungen zu Südkorea

Photo : YONHAP News

Der russische Präsident Wladimir Putin hat dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in eine Neujahrsbotschaft geschickt, in der er zu weiteren Bemühungen zur Verbesserung der bilateralen Beziehungen und zur Förderung des Friedens auf der koreanischen Halbinsel aufruft, teilte der Kreml am Donnerstag mit.In seinen Grüßen äußerte Putin auch die Hoffnung, dass die beiden Länder trotz der Corona-Pandemie weiterhin in verschiedenen Bereichen zusammenarbeiten und für den regionalen Frieden sprechen werden.Er hoffe auf einen fortgesetzten Dialog und gemeinsame Arbeit an aktuellen Fragen der bilateralen und internationalen Agenda zum Wohle der beiden befreundeten Länder und im Interesse eines stärkeren Friedens und einer stärkeren Sicherheit auf der koreanischen Halbinsel und in Nordostasien insgesamt, sagte Putin in der von seinem Büro veröffentlichten Nachricht.Er erwähnte auch den Erfolg des „gegenseitigen Austauschs“ und „zwischenstaatlicher Projekte“, die in diesem Jahr anlässlich des 30. Jahrestages der Aufnahme diplomatischer Beziehungen gemeinsam abgehalten wurden, heißt es in der Erklärung.