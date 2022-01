Kospi gewinnt dieses Jahr 3,6 Prozent

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Aktienindex Kospi hat dieses Jahr das dritte Jahr in Folge zugelegt.Das Ergebnis ist vor allem individuellen Anlegern zu verdanken. Diese kauften in den letzten zwei Jahren Aktien im Wert von über 100 Billionen Won (84 Milliarden Dollar), während ausländische Anleger Aktien im Wert von über 50 Billionen Won verkauften.Am Donnerstag, dem letzten Handelstag in diesem Jahr, schloss der Kospi bei 2.977 Zählern. Der Wert verbesserte sich verglichen mit Ende letzten Jahres um 3,6 Prozent.Der Index war von 2.041 Zählern Ende 2018 auf 2.197 Ende 2019 und auf 2.873 Ende letzten Jahres gestiegen. Mit 2.977 Punkten Ende dieses Jahres konnte das dritte Jahr in Folge ein Anstieg erzielt werden.Unter den Börsen in den G20-Ländern landete der Kospi bei der Rendite dieses Jahr auf nur Platz 18, nachdem der Index letztes Jahr an der Spitze gelegen hatte.