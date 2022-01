Aktuelle Abstandsregeln werden um weitere 2 Wochen verlängert

Photo : YONHAP News

Südkorea wird die verschärften Regeln zur sozialen Distanzierung um zwei weitere Wochen bis Mitte Januar verlängern, um die Zahl der schweren Covid-19-Fälle zu senken und die Omikron-Variante einzudämmen, sagte Premierminister Kim Boo-kyum am Freitag.Es sei noch zu früh, zu glauben, dass die Krise überwunden sei, und es gebe immer noch viele schwerkranke Viruspatienten und Todesfälle, sagte Kim während eines Coronavirus-Reaktionstreffens in Seoul.Die Regierung hat seit dem 18. Dezember nach einem Anstieg der Covid-19-Fälle strengere Regeln zur sozialen Distanzierung eingeführt.Derzeit sind private Versammlungen landesweit auf vier Personen begrenzt, und Mehrzweckeinrichtungen müssen um 21 oder 22 Uhr schließen.Diese Einschränkungen sollten ursprünglich am Sonntag enden, aber mit der neuesten Entscheidung werden sie bis zum 16. Januar verlängert.Über Kompensationsmaßnahmen sagte Kim, die Regierung habe beschlossen, für das erste Quartal einen Coronavirus-Schadensersatz im Voraus zu leisten. Etwa 550.000 Selbständige erhalten zunächst jeweils 5 Millionen Won (rund 3.700 Euro), die tatsächlichen Berechnungen ihres finanziellen Schadens und der entsprechenden Entschädigungen werden später durchgeführt.In Bezug auf das Covid-19-Impfstoff-Passsystem der Regierung für Jugendliche sagte Kim, es werde im März mit einer einmonatigen Schonfrist angenommen.