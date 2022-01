Impfpass für Jugendliche kommt am 1. März zur Anwendung

Photo : YONHAP News

Ein Impfpass für Jugendliche wird am 1. März nächsten Jahres zur Anwendung kommen, damit einen Monat später als ursprünglich geplant.Es wird zunächst eine einmonatige Übergangsfrist gewährt, in der bei einem Verstoß kein Bußgeld auferlegt wird.Die Entscheidung gab das Bildungsministerium am Freitag bekannt.Die Verschiebung wurde damit begründet, dass im Dezember aufgrund der Prüfungen am Ende des Semesters weniger Tage für Impfungen zur Verfügung standen, und dass die Quote der vollständig Geimpften bei den Jugendlichen noch nicht hoch genug ist. Auch wurde berücksichtigt, dass das neue Semester im März beginnt.Der Impfpass wird für Jugendliche im Alter von 12 bis 18 Jahren gelten, die vor dem 31. Dezember 2009 geboren sind.