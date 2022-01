Nordkorea schließt Resolutionsentwurf für Jahresabschluss-Parteisitzung ab

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat einen Resolutionsentwurf diskutiert, der voraussichtlich am Ende eines laufenden wichtigen Parteitreffens angenommen werden soll, berichteten staatliche Medien am Freitag. Es wird erwartet, dass das Dokument die außenpolitische Linie Nordkoreas für das neue Jahr enthalten könnte.Nordkorea führte am Donnerstag einen vierten Tag der 4. Plenarsitzung des 8. Zentralkomitees der regierenden Arbeiterpartei durch, an dem die Teilnehmer Sektionsworkshops und Beratungssitzungen abschlossen, so die staatliche Nachrichtenagentur (KCNA).Die Teilnehmer begannen am Dienstag mit Sektionsworkshops, um Pläne gemäß der festgelegten „Kampfpolitik" von Machthaber Kim Jong-un in seinem Bericht über die Ausrichtung der Arbeit von Partei und Staat im Jahr 2022 auszuarbeiten.Die Sitzung habe konstruktive Stellungnahmen zusammengestellt, die einem Resolutionsentwurf hinzugefügt werden sollten, und habe diese abschließend geprüft, hieß es.Die KCNA gab keine Einzelheiten bekannt, aber die Resolution wird wahrscheinlich die Haltung Nordkoreas zu den festgefahrenen innerkoreanischen Beziehungen und seinen Nukleargesprächen mit den Vereinigten Staaten beinhalten, da hochrangige Beamte, die für diese Themen zuständig sind, an den Diskussionssitzungen teilnahmen.Die Beschlussfassung über die Resolution wird voraussichtlich am Ende der Plenartagung erfolgen.Laut KCNA sollte eine fünftägige Sitzung abgehalten werden, jedoch ist unklar, wie viele Tage die Versammlung noch andauern wird.Das Treffen in dieser Woche hat große Aufmerksamkeit auf sich gezogen, da es Kims jährliche Neujahrsansprache ersetzen könnte, die weltweit genau nach Hinweisen auf die innen- und außenpolitischen Richtungen des Landes für das neue Jahr verfolgt wird.