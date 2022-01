Südkorea erzielt letztes Jahr Rekordexport

Photo : YONHAP News

Das Exportvolumen Südkoreas ist im vergangenen Jahr auf einen neuen Höchststand gestiegen.Nach Angaben des Ministeriums für Handel, Industrie und Energie am Samstag beliefen sich die Ausfuhren letztes Jahr auf 644,54 Milliarden Dollar. Das Volumen wuchs verglichen mit dem Vorjahr um 25,8 Prozent.Damit wurde der 2018 verbuchte bisherige Rekord von 604,9 Milliarden Dollar um 39,6 Milliarden Dollar überstiegen.Das Exportvolumen konnte erst seit drei Jahren wieder wachsen, nachdem 2019 und 2020 ein Rückgang gegenüber dem Vorjahr verbucht worden war.Die Einfuhren legten um 31,5 Prozent auf 615,05 Milliarden Dollar zu.Das Handelsvolumen erreichte eine Billion 259,6 Milliarden Dollar, was dem bisher höchsten Stand entspricht. Damit konnte Südkorea beim Handelsvolumen in der Welt erstmals nach neun Jahren um einen Rang auf Platz acht vorrücken.Bei allen 15 wichtigen Exportschlagern wurde letztes Jahr ein zweistelliger Exportzuwachs verzeichnet. Es ist das erste Mal seit 2000, dass bei allen 15 Artikeln die Exporte zugelegt haben. Bei Halbleitern und petrochemischen Produkten wurden zudem Rekordexporte erzielt.Dank des gleichzeitigen Wachstums der Aus- und Einfuhren wurde beim monatlichen Handelsvolumen erstmals die Schwelle von 120 Milliarden Dollar durchbrochen.