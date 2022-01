Nordkoreas Machthaber besucht an Neujahr Kumsusan-Palast

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat an Neujahr den Kumsusan-Palast der Sonne, das Mausoleum seines Großvaters und Vaters, besucht.Das war sein erster Auftritt in der Öffentlichkeit im neuen Jahr.Die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA berichtete am Sonntag, dass Kim am frühen Samstagmorgen den Kumsusan-Palast besucht habe. Dabei sei er von führenden Kadern der Arbeiterpartei, darunter ständigen Mitgliedern des Politbüros, begleitet worden.Kim habe den Saal aufgesucht, wo die Leichname von Kim Il-sung und Kim Jong-il aufgebahrt seien. Den Statuen der beiden seien Blumenkörbe im Namen von Kim Jong-un, dem Komitee für Staatsangelegenheiten, dem Ständigen Ausschuss der Obersten Volksversammlung und dem Kabinett geschenkt worden, hieß es.Nach seiner Machtübernahme hatte Kim Jong-un seit 2013 jedes Jahr mit Ausnahme von 2018 am ersten Tag des Jahres den Kumsusan-Palast besucht. Beim Besuch im Jahr 2017 war auch seine Ehefrau Ri Sol-ju anwesend.