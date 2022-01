Covid-19: 1.015 kritisch kranke Patienten – 3.129 Neuninfektionen

Photo : KBS News

Die Zahl der kritisch kranken Covid-19-Patienten in Südkorea hat seit zwei Wochen stets die 1.000er-Schwelle übertroffen.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention am Montag sank die Zahl der kritisch kranken Corona-Patienten mit Stand 0 Uhr gegenüber dem Vortag um neun auf 1.015.Die Zahl liegt seit zwei Wochen über der 1.000er-Schwelle, nachdem sie am 21. Dezember mit 1.022 über die Marke geklettert war.Innerhalb von 24 Stunden wurden 3.129 neue Infektionsfälle bestätigt, davon 2.993 lokal übertragene und 136 eingeschleppte Fälle.Die Zahl der Infektionen mit der Omikron-Variante stieg um 111 auf 1.318.Derzeit sind landesweit 62,4 Prozent der Intensivbetten für Corona-Patienten belegt. 615 Betten sind noch frei.Etwa 23.000 Corona-Infizierte kurieren sich zu Hause aus.