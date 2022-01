Präsident Moon hofft auf Präsidentschaftswahl von Hoffnung und Einheit

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat die Hoffnung ausgedrückt, dass die Präsidentschaftswahl im März ein Rennen der Hoffnung und Einheit wird.Er hoffe, dass die Präsidentschaftswahl ein Festival der Demokratie werde, bei dem man heftig um das Leben der Bürger und die Zukunft des Landes konkurriere, sagte Moon in seiner letzten Neujahrsansprache als Staatspräsident.Er hoffe, dass die Präsidentschaftswahl keine Wahl von Feindseligkeit, Hass und Spaltung, sondern eine Wahl der Einheit werde, die die Hoffnung der Bürger in sich berge, sagte Moon.Als Aufgabe in seiner verbleibenden Amtszeit betonte er unter anderem eine vollständige Rückkehr zum normalen Alltag der Bürger. Das sei der Startpunkt für alle Arten von Erholung.Er versprach zügige Abfindungen für Schäden aufgrund der Maßnahmen zur sozialen Distanzierung.Er wolle sein Bestes tun, damit für Kleinunternehmer und betroffene Branchen eine möglichst große und schnelle Entschädigung und Unterstützung erfolgen könne, sagte der Präsident.Bezüglich des Immobilienmarktes versprach Moon Bemühungen, damit sich der Rückgang der Wohnungspreise in letzter Zeit zu einem festen Abwärtstrend stabilisieren könne. Die Regierung wolle das Tempo beim Angebot von Wohnungen für Menschen steigern, die einen tatsächlichen Bedarf an eine Wohnung haben.Die gegenwärtigen innerkoreanischen Beziehungen bewertete Moon als noch unvollständig. Zugleich betonte er, dass jetzt der Wille und die Kooperation Süd- und Nordkoreas wichtiger als alles andere seien. Er unterstrich, dass er Bemühungen um eine Erklärung über das formelle Ende des Koreakriegs nicht stoppen wolle.Er werde die Anstrengungen um die Institutionalisierung eines nachhaltigen Friedens bis zum Ende seiner Amtszeit nicht beenden, sagte Moon.Im Anschluss an die Rede kam er mit den Chefs der Nationalversammlung, des Obersten Gerichtshofs, des Verfassungsgerichts, der Nationalen Wahlkommission sowie dem Ministerpräsidenten, Parteichefs und Wirtschaftsvertretern virtuell für Neujahrsgrüße zusammen.