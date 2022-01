Überläufer war vermutlich vor einem Jahr nach Südkorea übergelaufen

Photo : YONHAP News

Die Person, die im Osten Südkoreas über die Grenze nach Nordkorea überlief, ist vermutlich ein vor einem Jahr nach Südkorea übergelaufener Nordkoreaner.Die Person überquerte am Samstag einen von der 22. Infanteriedivision überwachten Grenzzaun und lief in den Norden über.Laut dem Militär und der Polizei am Montag hält das Militär es für sehr wahrscheinlich, dass die Person mit einem Mann identisch ist, der im November 2020 von Nordkorea einen von derselben Truppeneinheit überwachten Drahtzaun überquert hatte und nach Südkorea übergelaufen war. Das Militär sei in Kooperation mit den zuständigen Behörden dabei, dies endgültig festzustellen.Der Mann wiegt lediglich etwa 50 Kilogramm und ist klein. Es wird vermutet, dass er deshalb relativ mühelos den Drahtzaun übersteigen konnte.Das Militär vermutet zudem, dass die Person unversehrt ist.Es gibt laut Informationen Anzeichen dafür, dass drei nordkoreanische Soldaten den Überläufer kontaktierten und ihn in den Norden brachten, nachdem dieser in die demilitarisierte Zone (DMZ) eingetreten war.