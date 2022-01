Parteien werfen angesichts Grenzüberquerung Militär gescheiterte Bewachung vor

Photo : KBS News

Regierende und oppositionelle Parteien haben angesichts des Überlaufens einer Person nach Nordkorea über die innerkoreanische Grenze in der Provinz Gangwon dem Militär eine misslungene Bewachung vorgeworfen.Ein Sprecher des Wahlkampfkomitees der Oppositionspartei Macht des Volks sagte am Sonntag, man könnte von einem chronischen Problem sprechen, das das laxe Sicherheitsbewusstsein des Moon Jae-in-Regimes verursacht habe. Die wiederholten Fälle einer gescheiterten Bewachung nach dem Amtsantritt dieser Regierung stellten ihre Unfähigkeit dar und rührten von ihrem laxen Sicherheitsbewusstsein her.Die Minjoo-Partei Koreas kritisierte, dass der Vorfall einen eindeutigen Misserfolg von Bewachungseinsätzen darstelle.Drei Unterausschüsse ihres Wahlkampfkomitees betonten in einer gemeinsamen Erklärung, es sei ein großes Problem, dass die Streitkräfte drei Stunden lang dies nicht bemerkt hätten, obwohl der Überläufer von einer Überwahchungskamera eines Außenpostens an der demilitarisierten Zone erfasst woden sei. Es müssten grundlegende Maßnahmen ausgearbeitet werden, forderten sie.